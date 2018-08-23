Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей

В центре Славянска автомобиль «Kia Rio» сбил 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Инцидент случился утром в воскресенье, 19 августа, в районе дома №18 на улице Почтовой, сообщает Славянский горотдел полиции.

В результате ДТП пострадавшая местная жительница получила перелом с ушибом и была госпитализирована в травматологическое отделение ГКБ.

За рулем транспортного средства находилась женщина 1973 года рождения, которая также оказалась жительницей Славянска.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством).

Полиция Славянска просит свидетелей происшествия помочь следствию, сообщив имеющуюся у них информацию. Связаться с правоохранителями можно по телефонам: (095) 533-13-91, (06262) 3-44-07 или 102.