За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Закончилось судебное разбирательство по делу 25-летней жительницы Былбасовки, которая довела до истощения свою 8-месячную дочку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Напомним, что резонансный случай произошел в июле 2016 года. Тогда в Былбасовке обнаружили истощенного грудного ребенка. Голодную и раздетую девочку, которая находилась в доме без присмотра взрослых, срочно доставили в детскую больницу. Медики диагностировали у маленькой пациентки целый комплекс нарушений здоровья: энцефалопатию, болезни сердца и органов зрения, гиперметропию, белково-энергетическую недостаточность, гипотрофию ІІІ степени и расстройства психологического развития.

При расследовании обстоятельств выяснилось, что мать девочки состояла на учете в социальных службах как мать-одиночка, воспитывающая трех детей. Кроме дочки, у нее были 2-х и 4-летний сыновья.

Суд признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком) и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Решением суда обвиняемую также лишили родительских прав на всех детей. Пострадавший от недосмотра ребенок в настоящее время воспитывается в новой семье.