Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома

Информация о том, что в Славянске пропала 11-летняя Анна Трушкина, взбудоражила весь город.

В понедельник, 10 сентября, около 19:00 в полицию обратилась жительница города и рассказала, что ее дочка не вернулась из школы. Ребенок вышел из ООШ №18 около 15:00, и с тех пор девочку никто не видел. По словам матери, телефона у ее дочки с собой не было.

На поиски девочки были ориентированы все авто- и пешие наряды полиции, все службы пассажирских перевозок. В СМИ и соцсетях разместили приметы пропавшей.

Разыскали ребенка благодаря неравнодушию местных жителей. Около 2 часов ночи 11 сентября в полицию позвонила молодая женщина и сообщила, что нашла на улице девочку без сопровождения взрослых. Оказалось, что это и есть Аня, которую ищут все правоохранители города. Интересно, что 11-летняя путешественница находилась в 7 км от дома.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, за то время, пока девочка была без присмотра взрослых, никаких правонарушений в отношении нее не произошло. Аня Трушкина уже вернулась в семью. Сейчас с ней и ее родителями работают сотрудники ювенальной превенции.

Полицейские просят родителей быть внимательнее к своим детям, принимать участие в их жизни. Обращаясь ко всем взрослым, просят их не проходить мимо детей, которые в темное время суток находятся на улице сами.