При пожаре пострадала пенсионерка

Сообщение о пожаре в многоэтажном доме на ул. Вольной поступило на телефон славянской службы спасения 11 сентября, около 21:00. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что огня уже нет. Однако во время пожара пострадала хозяйка квартиры.

Проникнув в квартиру, пожарные нашли там 92-летнюю пенсионерку. Как выяснилось, пожилая женщина проживает одна. Во время пожара она получила ожоги левого колена и легкое отравление угарным газом. От госпитализации пострадавшая отказалась. По ее словам, чувствовала она себя довольно хорошо.

Причины возгорания и сумму нанесенного ущерба сейчас устанавливают специалисты.