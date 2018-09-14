У славянца нашли коноплю и пистолет

|14 сентября 2018
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Сотрудники управления противодействия наркопреступности полиции Донецкой области пресекли деятельность 54-летнего славянца, который занимался выращиванием конопли.
Посев растения, спрятанный среди овощей на огороде, оперативники нашли за частным домостроением подозреваемого. Кусты имели явные признаки культивации. Владелец дома признался, что семена сортовой конопли заказывал через интернет.
Дома у мужчины и в соседнем доме, где жили его родные, полицейские изъяли готовую к употреблению марихуану, расфасованную в свертки и пакеты, а также приспособление для курения. Мужчина рассказал, что растил «траву» для собственного употребления.
Кроме того, в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили незарегистрированный револьвер и патроны к нему. Отмечается, что в доме, где хранился «ствол», живет маленький внук подозреваемого.
Наркотики и пистолет направлены на экспертизу. Мужчине инкриминируется ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» УК Украины. Также решается вопрос о правовой квалификации незаконного хранения наркотических средств, оружия и боеприпасов.
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• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения
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• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
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12 сентября 2018
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Сотрудники управления противодействия наркопреступности полиции Донецкой области пресекли деятельность 54-летнего славянца, который занимался выращиванием конопли.