У славянца нашли коноплю и пистолет

Посев растения, спрятанный среди овощей на огороде, оперативники нашли за частным домостроением подозреваемого. Кусты имели явные признаки культивации. Владелец дома признался, что семена сортовой конопли заказывал через интернет.

Дома у мужчины и в соседнем доме, где жили его родные, полицейские изъяли готовую к употреблению марихуану, расфасованную в свертки и пакеты, а также приспособление для курения. Мужчина рассказал, что растил «траву» для собственного употребления.

Кроме того, в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили незарегистрированный револьвер и патроны к нему. Отмечается, что в доме, где хранился «ствол», живет маленький внук подозреваемого.

Наркотики и пистолет направлены на экспертизу. Мужчине инкриминируется ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» УК Украины. Также решается вопрос о правовой квалификации незаконного хранения наркотических средств, оружия и боеприпасов.