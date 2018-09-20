Наркоманы или медики: кто усеивает Славянск использованными шприцами

|20 сентября 2018
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Несколько дней назад общественный активист Евгений Недосека опубликовал в социальной сети «Фейсбук» ряд сюжетов об обнаруженных им на территории города свалках использованных шприцев. Поднятая тема вызвала широкий общественный резонанс.
Первая публикация активиста от 11 сентября указывала на многоквартирный долгострой, расположенный на пересечении улиц Центральной и Шелковичной. На прилегающей к объекту территории общественник выявил богатые россыпи использованных шприцев и упаковок из-под медпрепаратов. В следующих публикациях он назвал еще два объекта – хозяйственные постройки во дворе дома № 70 на ул. Банковской и территорию ООШ № 15.
Обвиняя полицию в бездеятельности, 14 сентября активная общественность провела под зданием горотдела акцию «Достало», требуя разъяснений от начальника подразделения Сергея Алешина. Спектр претензий митингующих был достаточно широк, но в данном материале мы ограничимся темой «шприцевых» свалок. Комментируя проблему, Сергей Алешин сделал упор на том, что медпрепараты, упаковки от которых лежат рядом со шприцами, продаются в аптеках. Поэтому говорить о теневой наркомафии в Славянске некорректно. По информации горотдела, только 1% из обнаруженных шприцев носит следы использования их инъекционными наркоманами.
Тем не менее, через несколько дней начальник горотдела провел ряд встреч с руководством Славянска и Славянского района, на которых, как говорится в сообщении пресс-службы подразделения, были наработаны пути решения проблемы. В частности, исходя из того, что в основном скопления шприцев появляются неподалеку от аптек или больниц, правоохранители считают необходимым проверить, насколько ответственно медработники проводят утилизацию шприцев, а фармацевты соблюдают правила отпуска рецептурных препаратов.
В городском отделе здравоохранения, куда мы обратились за комментариями, все подозрения в нарушениях со стороны медучреждений отвергли и показали журналистам договора на утилизацию шприцев. Кроме того, по словам начальника горздрава Елены Джим, препараты, чьи упаковки встречаются на «свалках», в перечень используемых больницами не входят. Проверить аптеки на соблюдение законности журналисты не смогли – это компетенция государственных контролирующих органов. Будет ли ходатайствовать город о такой работе, пока непонятно.
После информационного взрыва в городе началась ликвидация залежей шприцев. К этой работе правоохранители привлекли общественную организацию «Наша допомога». 18 сентября волонтеры очистили «гадюшник» на Банковской, 19-го числа поработали на пересечении Шелковичной и Центральной, получив для этого согласие собственника объекта на доступ к частной территории. Теперь им предстоит решить вопрос – как утилизировать собранный «материал». Волонтеры надеются, что в этом им поможет город.
Надо полагать, что городское руководство не откажет. Но очень сомнительно, что это решит проблему в целом. Комментируя тему на недавней пресс-конференции, городской голова Славянска Вадим Лях отметил, что механическая очистка территории от использованных шприцев никоим образом не решит проблему наркомании, а значит, явление будет процветать и в дальнейшем.
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• Наркоманы или медики: кто усеивает Славянск использованными шприцами
• Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше
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• После войны Славянском заинтересовались кинематографисты
• Международный проект «Диффузия» финишировал в Славянске
19 сентября 2018
• Рекорд Касильяса и хет-трик Месси
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• Второй чемпионский титул «Сапфира»
• Александр Усик и Тони Беллью подписали контракт на бой
• Спортсмены БК «Триада» завоевали награды на соревнованиях по Комбат Дзю-дзюцу
17 сентября 2018
• Хаос и беззаконие нужно остановить
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников
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Комментарии к статье «Наркоманы или медики: кто усеивает Славянск использованными шприцами»
Несколько дней назад общественный активист Евгений Недосека опубликовал в социальной сети «Фейсбук» ряд сюжетов об обнаруженных им на территории города свалках использованных шприцев. Поднятая тема вызвала широкий общественный резонанс.