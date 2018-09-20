Наркоманы или медики: кто усеивает Славянск использованными шприцами

Несколько дней назад общественный активист Евгений Недосека опубликовал в социальной сети «Фейсбук» ряд сюжетов об обнаруженных им на территории города свалках использованных шприцев. Поднятая тема вызвала широкий общественный резонанс.

Информационная бомба

Первая публикация активиста от 11 сентября указывала на многоквартирный долгострой, расположенный на пересечении улиц Центральной и Шелковичной. На прилегающей к объекту территории общественник выявил богатые россыпи использованных шприцев и упаковок из-под медпрепаратов. В следующих публикациях он назвал еще два объекта – хозяйственные постройки во дворе дома № 70 на ул. Банковской и территорию ООШ № 15.

Обвиняя полицию в бездеятельности, 14 сентября активная общественность провела под зданием горотдела акцию «Достало», требуя разъяснений от начальника подразделения Сергея Алешина. Спектр претензий митингующих был достаточно широк, но в данном материале мы ограничимся темой «шприцевых» свалок. Комментируя проблему, Сергей Алешин сделал упор на том, что медпрепараты, упаковки от которых лежат рядом со шприцами, продаются в аптеках. Поэтому говорить о теневой наркомафии в Славянске некорректно. По информации горотдела, только 1% из обнаруженных шприцев носит следы использования их инъекционными наркоманами.

Тем не менее, через несколько дней начальник горотдела провел ряд встреч с руководством Славянска и Славянского района, на которых, как говорится в сообщении пресс-службы подразделения, были наработаны пути решения проблемы. В частности, исходя из того, что в основном скопления шприцев появляются неподалеку от аптек или больниц, правоохранители считают необходимым проверить, насколько ответственно медработники проводят утилизацию шприцев, а фармацевты соблюдают правила отпуска рецептурных препаратов.

В городском отделе здравоохранения, куда мы обратились за комментариями, все подозрения в нарушениях со стороны медучреждений отвергли и показали журналистам договора на утилизацию шприцев. Кроме того, по словам начальника горздрава Елены Джим, препараты, чьи упаковки встречаются на «свалках», в перечень используемых больницами не входят. Проверить аптеки на соблюдение законности журналисты не смогли – это компетенция государственных контролирующих органов. Будет ли ходатайствовать город о такой работе, пока непонятно.

Верхушка айсберга

После информационного взрыва в городе началась ликвидация залежей шприцев. К этой работе правоохранители привлекли общественную организацию «Наша допомога». 18 сентября волонтеры очистили «гадюшник» на Банковской, 19-го числа поработали на пересечении Шелковичной и Центральной, получив для этого согласие собственника объекта на доступ к частной территории. Теперь им предстоит решить вопрос – как утилизировать собранный «материал». Волонтеры надеются, что в этом им поможет город.

Надо полагать, что городское руководство не откажет. Но очень сомнительно, что это решит проблему в целом. Комментируя тему на недавней пресс-конференции, городской голова Славянска Вадим Лях отметил, что механическая очистка территории от использованных шприцев никоим образом не решит проблему наркомании, а значит, явление будет процветать и в дальнейшем.