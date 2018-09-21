Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 31-летней жительницы Славянска, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствием установлено, что возглавляемая славянкой преступная группа использовала в корыстных целях ситуацию с начислением и получением социальных выплат гражданами, проживающими на неподконтрольной территории. Действуя в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Покровске, аферисты подыскивали жертв из числа пенсионеров-переселенцев, желавших переоформить социальные выплаты без личного присутствия.

Доверившись «доброжелателям», люди передавали им оригиналы паспортов. После этого злоумышленники по предварительному сговору с работниками банка оформляли на имя получателей платежные карточки. Для прохождения идентификации мошенники использовали подставных лиц – людей, внешне похожих на заявителя-пенсионера. Заканчивалось тем, что все поступившие на карточки деньги злоумышленники снимали и присваивали. Общая сумма их «прибыли» оценивается в 300 тыс. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, определяется правовая оценка действий всех участников группы, а также устанавливается полный круг людей, пострадавших от действий аферистов. Инкриминируемая им статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.