|21 сентября 2018
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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 31-летней жительницы Славянска, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Следствием установлено, что возглавляемая славянкой преступная группа использовала в корыстных целях ситуацию с начислением и получением социальных выплат гражданами, проживающими на неподконтрольной территории. Действуя в Славянске, Краматорске, Бахмуте и Покровске, аферисты подыскивали жертв из числа пенсионеров-переселенцев, желавших переоформить социальные выплаты без личного присутствия.
Доверившись «доброжелателям», люди передавали им оригиналы паспортов. После этого злоумышленники по предварительному сговору с работниками банка оформляли на имя получателей платежные карточки. Для прохождения идентификации мошенники использовали подставных лиц – людей, внешне похожих на заявителя-пенсионера. Заканчивалось тем, что все поступившие на карточки деньги злоумышленники снимали и присваивали. Общая сумма их «прибыли» оценивается в 300 тыс. грн.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, определяется правовая оценка действий всех участников группы, а также устанавливается полный круг людей, пострадавших от действий аферистов. Инкриминируемая им статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
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• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
• В Краматорске разрушили бюст Леонида Быкова
• Дорогу на перекрестке Свободы и Торской раскопали из-за прокладки коллектора
• Славянск получил деньги на проект областной детской больницы
20 сентября 2018
• Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза
• Отопительный сезон в центральной районной больнице под угрозой срыва
• Какие уроки по защите населения Славянск вынес из войны
• В Славянске появилась новая схема размещения МАФов
• Наркоманы или медики: кто усеивает Славянск использованными шприцами
• Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше
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• После войны Славянском заинтересовались кинематографисты
• Международный проект «Диффузия» финишировал в Славянске
19 сентября 2018
• Рекорд Касильяса и хет-трик Месси
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• Второй чемпионский титул «Сапфира»
• Александр Усик и Тони Беллью подписали контракт на бой
• Спортсмены БК «Триада» завоевали награды на соревнованиях по Комбат Дзю-дзюцу
17 сентября 2018
• Хаос и беззаконие нужно остановить
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
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Комментарии к статье «Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев»
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 31-летней жительницы Славянска, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.