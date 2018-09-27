Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко

В Бахмуте 26 сентября состоялось заседание апелляционного суда Донецкой области. На нем рассматривалась апелляция Славянской городской прокуратуры об отмене решения Славянского горрайонного суда по делу Василия Хоменко. Прокуратура настаивала на мере пресечения для активиста в виде содержания под стражей.

Напомним, что в настоящее время продолжается расследование дела по обвинению председателя общественной организации «Слов`янська січ» Василия Хоменко в нарушении ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). 10 сентября Славянский горрайонный суд отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде взятия под стражу и назначил ему ночной домашний арест, с ношением электронного браслета. Данный вердикт сторону обвинения не удовлетворил, и прокурор подал апелляцию.

Апелляционный суд изучил ходатайство и оставил в силе решение Славянского суда. Приехавшая с активистом группа поддержки отреагировала на данное постановление аплодисментами. Выйдя из здания суда, представители общественности исполнили гимн Украины и провели импровизированный митинг. На нем Василий Хоменко сообщил, что у защиты имеются материалы, которые пока не предъявлялись, и отметил, что борьба за справедливость только начинается.

Добавим, что обвинения в причинении тяжких телесных повреждений были предъявлены Хоменко 8 сентября, через 2 дня после инцидента со срыванием с его автомобиля государственной символики и последовавшей за этим потасовкой. В результате нее один из оппонентов активиста, согласно фигурирующей в деле медицинской справки, получил травмы. Инкриминируемая председателю ОО «Слов`янська січ» статья Уголовного кодекса предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.