Суд по делу Штепы снова перенесли

На этот раз на заседание не явились два адвоката обвиняемой. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, они заняты в других процессах.

Добавим, что 6 августа суд перенес заседание, поскольку один из адвокатов Штепы находился в отпуске.

Напомним, что бывшая градоначальница Славянска была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.