Микроавтобус сбил велосипедиста

В начале шестого утра 27-летний водитель микроавтобуса «DAF», который двигался по улице Свободы, выехал на встречную полосу, по которой навстречу ему на велосипеде ехал мужчина. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль получил механические повреждения, а велосипедист с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Пострадавшим оказался местный житель 1984 года рождения.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством).