|27 сентября 2018
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист, произошло ранним утром 25 сентября.
В начале шестого утра 27-летний водитель микроавтобуса «DAF», который двигался по улице Свободы, выехал на встречную полосу, по которой навстречу ему на велосипеде ехал мужчина. Произошло столкновение, в результате которого автомобиль получил механические повреждения, а велосипедист с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Пострадавшим оказался местный житель 1984 года рождения.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством).
27 сентября 2018
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27 сентября 2018
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• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
• Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко
• Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко
• На улице Святогорской переделывают тротуар
• Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей
• Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять
• Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года
• Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист, произошло ранним утром 25 сентября.