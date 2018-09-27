Зарезал по пьянке

На днях в Славянский горотдел полиции позвонил местный житель, который сообщил, что, проснувшись, обнаружил в собственной квартире труп знакомого.

При осмотре эксперты выявили на теле погибшего два ножевых ранения брюшной полости. При этом хозяин квартиры свою причастность к случившемуся категорически отрицал. Между тем, собранная доказательная база говорила об обратном. В итоге 35-летний мужчина признался, что убийство совершил именно он. Выяснилось, что накануне он выпивал со своим 50-летним приятелем. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры схватил нож и ударил им гостя.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 115 УК Украины. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей.