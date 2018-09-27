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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

Кому пожаловаться на полицейских

Антон Скворцов
27 сентября 2018 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Каждый гражданин, который посчитает неправомерными действия сотрудников полиции, совершенные в отношении него, может сообщить об этом по телефону доверия. 

При исполнении служебных обязанностей полицейский должен соблюдать правила профессиональной этики, проявлять толерантное отношение к людям, чьи жизнь и благосостояние он оберегает. Превышение полномочий и коррупционные действия со стороны правоохранителей недопустимы. При этом одной из главных особенностей работы правоохранительных органов в сегодняшнее время является соблюдение принципов открытости и прозрачности.

Если вам известны факты неправомерных действий сотрудников полиции Славянского отдела или Лиманского отделения полиции, вы можете сообщить о них по телефонам доверия: (095) 753-06-57 (Славянский отдел полиции), (095) 824-66-79 (Лиманское отделение полиции). Кроме того, о злоупотреблениях правоохранителей можно проинформировать сотрудников «горячей линии» ГУНП области по телефону 0 (800) 505-102. 

По каждому сообщению будет проведена проверка.

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Комментарии к статье «Кому пожаловаться на полицейских »

Каждый гражданин, который посчитает неправомерными действия сотрудников полиции, совершенные в отношении него, может сообщить об этом по телефону доверия. 

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