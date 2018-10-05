В аварии погиб славянский кардиолог, еще четверо - в больнице

Возле железнодорожного переезда на автодороге Лиман-Славянск в 13:17 воскресенья, 30 сентября, произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения автомобилей Dodge и Chery один человек погиб, четверо оказались в больнице. Среди пострадавших - 5-летний ребенок.

42-летний водитель Chery, известный кардиолог-реаниматолог Славянской городской клинической больницы, погиб на месте. Водитель второй машины и трое пассажиров госпитализированы в городскую больницу Лимана.

Удар был настолько сильным, что прибывшим на место происшествия бойцам ГСЧС при помощи пневматического инструмента (Holmatro) пришлось деблокировать дверь авто, чтобы достать тело погибшего.

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, приведшими к гибели).

3 сентября в соцсети «Фейсбук» появилась информация о помощи пострадавшим. Жена и пятилетний сын погибшего водителя находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. У женщины разрывы внутренних органов, сломана седалищная кость и челюсть. У ребенка проблемы с позвоночником.

Для тех, кто хочет помочь - номер карты Приватбанка: 5168 7551 0607 9649,Петерсон Анна Анатольевна.