В Славянском районе на пожаре погиб мужчина

|18 октября 2018
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В Славянском районе произошел пожар, на котором погиб 59-летний мужчина. Информация о возгорании в селе Андреевка поступила на телефон службы спасения «101» ранним утром 13 октября.
На место происшествия сразу выехали спасатели местной пожарной команды №1 и 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда из Славянска. Всего в тушении были задействованы 14 человек и три единицы техники.
Как рассказала ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур, пожар возник в летней кухне. По мнению специалистов, его причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательного прибора.
Пожар удалось ликвидировать в 4:22, с момента вызова спасателей прошло чуть более часа. При тушении возгорания в коридоре на полу пожарные обнаружили тело хозяина дома - 59-летнего местного жителя.
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• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
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В Славянском районе произошел пожар, на котором погиб 59-летний мужчина. Информация о возгорании в селе Андреевка поступила на телефон службы спасения «101» ранним утром 13 октября.