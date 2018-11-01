Патрульные задержали виновника аварии

В Славянске, на ул. Лозановича, 28 октября около часу ночи случилось дорожно-транспортное происшествие. Виновник ДТП с места аварии скрылся. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Славянска и Краматорска.

Заявление поступило правоохранителям от собственника машины, поврежденной в результате столкновения с автомобилем ВАЗ 2110 белого цвета, который ехал сзади. Не желая отвечать за совершенное нарушение, виновник аварии тут же уехал, однако заявитель успел запомнить номерной знак транспортного средства, который и сообщил правоохранителям.

Буквально через полчаса один из патрульных нарядов, отрабатывая возможное направление бегства нарушителя, заметил схожий с приметами автомобиль, двигавшийся по ул. Звездной. Убедившись, что именно этот транспорт был участником аварии, полицейские составили в отношении его водителя два административных протокола – по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП) и по ст. 122-4 (бегство с места ДТП).

Кроме того, в ходе общения с нарушителем сотрудники полиции заметили у него признаки алкогольного нарушения: нетвердую походку, невнятную речь и характерный запах. Пойти обследование на присутствие в крови алкоголя задержанный отказался, что не спасло его от еще одного протокола – по ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения).

Отметим, что за минувшие выходные сотрудники патрульной полиции выявили в Славянске и Краматорске 6 нетрезвых водителей.