В Лимане украли - в Славянске продали

Правоохранители задержали двух жителей Краматорска, подозреваемых в краже компьютерной техники в Лимане. Реализовывать украденное злоумышленники приехали в Славянск.

Звонок с сообщением о краже поступил на линию "102" от работницы одного из торговых объектов города Лиман. Она рассказала, что при проверке товара обнаружила отсутствие двух ноутбуков и двух переносных акустических колонок.

Момент хищения удалось восстановить по записям с камер видеонаблюдения. На них было видно, как неизвестная пара - мужчина и женщина - скрытно забирают технику с витрины.

Приметы этих людей разослали всему личному составу Лиманского отдела полиции, и на следующий день злоумышленников задержали. Ими оказались ранее судимый 51-летний житель Краматорска и его знакомая.

Как пояснили задержанные, в Лиман они приехали в поисках криминального "заработка". Украденную технику подозреваемые продали на рынке в Славянске, выручив за нее 4 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, краденое имущество сейчас изъяли. Досудебное следствие начато по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража), что карается наказанием в виде лишения свободы на срок до 3 лет.