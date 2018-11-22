Возвратом незаконно приватизированного помещения займется прокуратура

Более полугода продолжается эпопея с возвратом в коммунальную собственность Славянска помещения на улице Батюка, 21/83-2 (на фото), приватизацию которого суд признал незаконной. Теперь этим вопросом занялась прокуратура.

Напомним, что речь идет о помещении, приватизированном в марте 2017 года женой секретаря Славянского горсовета Татьяной Богданец. Представители общественности усмотрели в этом конфликт интересов. Такую же позицию занял и Славянский горрайонный суд, в ноябре прошлого года признавший приватизацию незаконной. Дальнейшее развитие событий более напоминало абсурд.

Как стало известно, сначала исполком направил Татьяне Богданец и новому собственнику помещения Валерию Шевченко письма с просьбой добровольно вернуть объект в коммунальную собственность громады. Ответа, ожидаемо, не последовало, и юридическое управление исполкома начало готовить судебный иск. На разработку данного документа юристы затратили более полугода, после чего направили его в Харьковский хозяйственный суд, уплатив за это более 20 тыс. бюджетных гривен. Исковое заявление, однако, суд к рассмотрению не принял. Его вернули в исполком с отметкой, что документ адресовали «не туда», и суть заявления не входит в сферу подсудности хозяйственного суда. По убеждению активистов, данные действия очень похожи на саботаж исполкомом процедуры возврата помещения.

19 ноября представители общественности обратились к руководителю Славянской прокуратуры Владимиру Шилову с просьбой отреагировать на создавшуюся ситуацию. Комментируя тему, прокурор назвал позицию исполкома «бездеятельностью», что обязывает прокуратуру самостоятельно заняться составлением иска. По его информации, такой документ был составлен неделю назад и направлен в прокуратуру Донецкой области. После уплаты судебного сбора его передадут в суд.