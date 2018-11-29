В Славянске «умная» камера зафиксировала угнанный автомобиль

Интеллектуальная камера видеонаблюдения идентифицировала разыскиваемый автомобиль «ВАЗ» и послала сигнал тревоги на диспетчерский пункт Единого аналитического сервисного центра. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Зафиксированная на территории Славянска машина по приметам соответствовала транспортному средству, разыскиваемому юстицией Мариуполя. Ориентировка на подозрительный автомобиль поступила всем внешним нарядам полиции. Отработав направления, в которых могла двигаться машина, правоохранители обнаружили пропажу на одной из улиц частного сектора.

40-летний владелец машины рассказал, что «ВАЗ» он купил и о том, что транспорт пребывал в розыске, не знал.

Для проведения дальнейшей проверки автомобиль доставили на штрафплощадку.