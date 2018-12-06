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Фотофакт

Мелочь, а приятно

В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»

Павел Коротенко
6 декабря 2018 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сигнал «тревожной кнопки», сработавшей в развлекательном заведении, расположенном в районе автовокзала, поступил на пульт дежурного горотдела 1 декабря около половины четвертого утра.

Прибывший через несколько минут наряд полиции, на тыльной стороне ограбленного кафе обнаружил поврежденное окно. Обследовав помещение, правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, которая приступила к розыску взломщиков.

Злоумышленников обнаружили неподалеку от места преступления. Наряд полиции охраны заметил двух мужчин, которые при виде служебного автомобиля попытались скрыться. Задержав обоих, полицейские провели досмотр и обнаружили у неизвестных бутылки с алкоголем и 8,5 тыс. грн. Именно столько пропало из кассы пострадавшего заведения. 

Задержанных доставили в Славянское отделение полиции. Там и были установлены их личности. Один из них оказался 32-летним жителем Горловки, неоднократно судимым за кражи и хранение наркотиков. Его начинающим подельником был 19-летний житель Славянска. Парень, очевидно, решил постичь уголовную «науку» под руководством более опытного «наставника». 

Как сообщает пресс-служба славянского отдела полиции, уголовное производство по данному факту открыто с квалификацией по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража со взломом). Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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Комментарии к статье «В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»»

Сигнал «тревожной кнопки», сработавшей в развлекательном заведении, расположенном в районе автовокзала, поступил на пульт дежурного горотдела 1 декабря около половины четвертого утра.

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