Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП

В Славянске, на ул. Шнурковской, 2 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, автомобиль «Ланос» занесло на полосу встречного движения, где в боковую часть авто въехал автобус.

В машине находилась молодая семейная пара - массажист краматорского ФК «Авангард» Василий Бурдей и его беременная жена Валентина. Оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Валентина Бурдей находится на пятом месяце беременности. Она получила сильный удар головой и пока не пришла в сознание. Молодую женщину для операции транспортировали в Харьков, в областную клиническую больницу. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Василий получил множественные телесные повреждения, переломы ребер и разрыв селезенки. После операции по удалению селезенки он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Друзья и родные семьи Бурдей просят всех неравнодушных оказать помощь пострадавшим. Им пригодиться каждая копейка.

Номер карточки мамы Валентины: ПриватБанк, 5168757371825672, Кравец Валентина Климентьевна.

Номер карточки брата Валентины: ПриватБанк, 4149 4978 5603 8510, Кравец Сергей Сергеевич.