|6 декабря 2018
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В Славянске, на ул. Шнурковской, 2 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, автомобиль «Ланос» занесло на полосу встречного движения, где в боковую часть авто въехал автобус.
В машине находилась молодая семейная пара - массажист краматорского ФК «Авангард» Василий Бурдей и его беременная жена Валентина. Оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Валентина Бурдей находится на пятом месяце беременности. Она получила сильный удар головой и пока не пришла в сознание. Молодую женщину для операции транспортировали в Харьков, в областную клиническую больницу. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Василий получил множественные телесные повреждения, переломы ребер и разрыв селезенки. После операции по удалению селезенки он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Друзья и родные семьи Бурдей просят всех неравнодушных оказать помощь пострадавшим. Им пригодиться каждая копейка.
Номер карточки мамы Валентины: ПриватБанк, 5168757371825672, Кравец Валентина Климентьевна.
Номер карточки брата Валентины: ПриватБанк, 4149 4978 5603 8510, Кравец Сергей Сергеевич.
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• Во дворе опорной школы установят скульптуру неизвестного ученого
• В Славянском районе стало на 8 заказников больше
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• Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС
• Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam
• Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП
• Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы
• В Маяках задержали осквернителей могил
• В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
• Для сироты подобрали еще одну квартиру
• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
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Комментарии к статье «Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП»
В Славянске, на ул. Шнурковской, 2 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, автомобиль «Ланос» занесло на полосу встречного движения, где в боковую часть авто въехал автобус.