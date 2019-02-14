Кому достанутся 100 миллионов за рекультивацию полигона в Славянске

Рекультивацией славянского полигона займется фирма, связанная с Олегом Кизименко, признанного виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. ООО «Хозхимсервис» выиграло торги на сумму 102 млн гривен. И КП «Донецкий региональный центр обращения с отходами» именно с ним намерено заключить договор.

Впрочем, эти деньги - не единственные, полученные в результате торгов. По данным Цензор.НЕТ, в прошлом году фирме удалось выиграть тендеров на полтора миллиарда гривен.

По данным тендерной документации, ООО «Хозхимсервис» планирует выполнить все работы самостоятельно, без привлечения субподрядчиков. При этом около 8 млн будет потрачено на покупку и монтаж газоутилизационного оборудования. Завершить все работы предприятие планирует до февраля 2020 года.

Отметим, что, по данным YouControl, «Хозхимсервис» зарегистрировано в Киеве. Руководит им Марк Кизименко, а владеют в равных долях Алла и Давид Кизименко. Они являются сыновьями и женой Олега Кизименко. С 2004 по 2012 годы он возглавлял Управление капитального строительства Донецкой ОГА. Потом был назначен на должность заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации. После оккупации Крыма, остался на той же должности.

В сентябре 2018-го генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании севастопольского коллаборанта «Следствие считает, что на этом посту он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ подрывной деятельности против Украины», - написал тогда Луценко на своей странице в Facebook.

В конце декабря 2018 года Голосеевский районный суд Киева вынес приговор в отношении Олега Кизименко. Учитывая полное признание вины, почетные звания и попечение над сестрой и матерью, суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорил к 5 года условно.

Комментируя эту ситуацию мэр Славянска подчеркнул важность рекультивации свалки и отметил, что тендер проводил не город. А для Донецкого регионального центра обращения с отходами на первый план выходили опыт и профессионализм фирмы-участника.

- Программа «Прозоро» не фиксирует политические и этические моменты. Она определяет победителя по другим показателям. Поэтому, если закон не нарушен, значит, пусть фирма работает. Тем более, что финансирование выделено в полном объеме, - говорит Вадим Лях.