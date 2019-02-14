Из 14 февральских пожаров 4 произошли в заброшенных домах

|14 февраля 2019
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Предупредить пожар проще, чем его потушить. Поэтому сотрудники ГСЧС совместно представителями Национальной полиции регулярно проводят профилактическую работу, отправляясь в рейды по заброшенным и нежилым домам. По статистике, именно в них чаще всего и происходят возгорания. Так, из 14 пожаров, случившихся в Славянске с начала февраля, 4 возникли в «проблемных домах».
12 февраля в очередной рейд вместе с силовиками отправились и журналисты «ТВ плюс».
Как выяснилось, ни спасатели, ни полиция не имеют реестра заброшенных жилых домов. О том, что в сооружении долгое время никто не живет, обычно сообщают соседи. Ведь в пустых домах часто собираются посторонние люди: молодежь здесь устраивает посиделки, лица без определенного места жительства обосновываются на ПМЖ или «для бизнеса».
Для этой цели, например, облюбовали «заброшку» на ул. Учительской. Неизвестные лица приспособили помещение для сортировки ПЭТ-бутылок. В соседней комнате на столе находились другие бутылки - из-под спиртного, здесь же стояли стаканы. Было понятно, что «сортировщики» регулярно «принимают, чтобы согреться».
Под ногами валялись кучи хлама. «Сортировщики», не стесняясь, курили. На замечание спасателя, один из них кинул окурок прямо на пол, затоптав каблуком. Проверка документов показала, что один из мужчин имеет славянскую регистрацию. Второй - житель Черниговской области.
Правоохранители рассказывают, что предъявить непрошеным гостям нечего - ведь по поводу вторжения в жилище никто не обращался. Спасатели, проведя профилактическую беседу, напомнив правила противопожарной безопасности и вручив листовки с напоминаниями идут на следующий объект. Грустно замечая при этом, что дом нужно держать на заметке - при таком «бережном» отношении гостей к чужому брошенному жилью беды не избежать.
Такая беда пришла в феврале в дом №14 на ул. 8 Марта. Его хозяин-погорелец встретил участников рейда в единственной условно уцелевшей комнате. Человек явно относится к социально неблагополучным слоям населения. По версии специалистов, причиной пожара являлись сборища в доме его друзей и неосторожное обращение с огнем. Сам владелец сгоревшего дома уверен, что таким образом «друзья отомстили за былые обиды».
В остальных домах, посещенных во время рейда, людей увидеть не удалось. Но о том, что заброшенные сооружения «живут своей жизнью», свидетельствовал и хлам у входа, и даже кострища, растопленные в бывших комнатах. На улице зима, и граждане без определенного места жительства греются таким образом.
Часто даже соседям нет дела до расположенных рядом пустых жилищ. Причин несколько - или банальное равнодушие, или сами соседи ведут асоциальный образ жизни. А ведь, говорят спасатели, при пожаре легко могут пострадать соседние участки. В частном секторе дома располагаются близко друг к другу. Поэтому сотрудники полиции и ГСЧС просят горожан проявлять бдительность.
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• В активе славянских «вольников» шесть наград
• Чемпионат Донецкой области по рукопашному бою
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Комментарии к статье «Из 14 февральских пожаров 4 произошли в заброшенных домах»
Предупредить пожар проще, чем его потушить. Поэтому сотрудники ГСЧС совместно представителями Национальной полиции регулярно проводят профилактическую работу, отправляясь в рейды по заброшенным и нежилым домам. По статистике, именно в них чаще всего и происходят возгорания. Так, из 14 пожаров, случившихся в Славянске с начала февраля, 4 возникли в «проблемных домах».