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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Из Славянска забрали дело Савченко

Светлана Вьюниченко
14 февраля 2019 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Дело народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана будет рассматриваться в Черниговском районном суде Черниговской области. Такое решение 11 февраля было принято Верховным Судом.

О передаче этого дела из Славянского горрайонного суда именно в  Чернигов ходатайствовал прокурор отдела главной военной прокуратуры Генпрокуратуры. Защита Савченко и Рубана настаивала на том, чтобы дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

Напомним, что 6 февраля в Славянске прошло первое подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана. Оно длилось буквально несколько минут, потому что ни обвиняемые, ни защита, ни прокуратура на рассмотрение дела не явились. 

Отметим, что Рубана и Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата государственной власти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь высших госчиновников и общественных деятелей.

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Комментарии к статье «Из Славянска забрали дело Савченко»

Дело народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана будет рассматриваться в Черниговском районном суде Черниговской области. Такое решение 11 февраля было принято Верховным Судом.

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