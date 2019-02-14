Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»

Угроза оказаться без электроэнергии перед субабонентами курортного центра возникла не вчера. С февраля прошлого года микрорайон периодически уведомляли об отключении в ночное время. Каждый раз люди коллективно приходили в местное представительство ДТЭК. Такм им объясняли, что зависимость от электросетей здравницы "сложилась исторически" и апеллировать нужно не к поставщикам услуги, а к субъекту, задолжавшему 19 млн грн. До конца мая, при вмешательстве депутатов, отключение удавалось предотвратить. Последнюю ночь весны Славкурорт и Карповка все же провели без света.

Теперь ситуация приобрела более жесткие формы - электричество отключили днем и зимой. На 12:00 среды, 13 числа, были обесточены улицы Павлова, Костюрина, Коха, Золочевского, а также санаторий "Славянский". По словам депутата Славянского горсовета Алексея Яковленка, найти консенсус с энергоснабжающей организацией на местном уровне не удалось. Переговоры продолжатся на областном.