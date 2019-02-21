|21 февраля 2019
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Информация о ДТП поступила в правоохранительные органы вечером 19 февраля. Авария произошла на неосвещенном участке автодороги по улице Криворожской.
Правоохранители установили, что виновником ДТП был 40-летний водитель автомобиля «Мерседес», который не учел дорожную обстановку и совершил наезд на пешехода. Получивший при столкновении многочисленные травмы 78-летний житель Славянска был доставлен в больницу.
Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Это грозит нарушителю штрафом до 8,5 тыс. грн, арестом или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.
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• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
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Комментарии к статье ««Мерседес» травмировал пешехода»
Информация о ДТП поступила в правоохранительные органы вечером 19 февраля. Авария произошла на неосвещенном участке автодороги по улице Криворожской.