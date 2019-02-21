Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными

В январе нынешнего года общественность Славянска всколыхнула история о жительнице города, которая брала «под реализацию» щенков и котят, обещая пристроить их в хорошие руки. Как оказалось, хорошие руки женщина не искала. Малыши содержались в сарае ее собственного дома, причем без еды и воды.

С подачи председателя городского общества защиты животных «Верность» Анны Абрамовой делом заинтересовались правоохранители. Зайдя во двор, они обнаружили более десятка трупов животных. Еще несколько изможденных собак и кошек находились на подворье.

Полиция завела уголовное производство. В феврале дело попало в суд. Заседание было назначено на 19 февраля, но оно не состоялось.

Объяснение этому дала пресс-служба славянского горрайонного суда. Как выяснилось, путем автоматизированного распределения рассмотрение этого дела досталось судье Неминущему. предварительное слушание действительно было назначено на утро 19 февраля. Но судья находился в командировке. Следующее заседание назначили с учетом сроков командировки и отпуска судьи Неминущего. Оно должно состояться 21 марта в 11:30.