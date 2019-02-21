Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде

Славянская городская прокуратура закончила сбор материалов о взрыве газового баллона, в результате которого пострадала пассажирка рейсового микроавтобуса. События происходили еще в 2015 году.

Как установило следствие, 3 марта 2015 года на одной из заправочных станций взорвался газовый баллон, которым был оборудован пассажирский автобус «ПАЗ». В результате возникшего пожара сгорел не только этот автобус, но и стоявший рядом автомобиль «ЗИЛ». Одна из пассажирок получила незначительные ожоги. По оценке экспертов, материальный ущерб, причиненный владельцу АГЗС составляет около 6 млн грн.

Виновным в происшествии прокуратура считает руководителя автотранспортного предприятия, работающего в сфере пассажирских перевозок. Его обвиняют в несоблюдении закона «О дорожном движении» и нарушении порядка проведения обязательного технического контроля транспортных средств, что привело к эксплуатации автобуса с неисправным газобаллонным оборудованием.

Как сообшает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, обвинительный акт составлен по ст. 291 УК Украины (нарушение правил, действующих на транспорте). Это грозит нарушителю штрафом до 8,5 тыс. грн, исправительными работами на срок до 2 лет, ограничением или лишением свободы на 5 лет. Какую меру применить к обвиняемому, будет решать Славянский горрайонный суд.