Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло

|21 февраля 2019
|Просмотров: 62
|
В многоквартирном доме Славянска произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось 16 февраля в 13:10 на пятом этаже многоэтажки на ул. Светлодарской, 11. Хозяин квартиры отделался ожогами, угрозы для его жизни нет.
Сообщение о взрыве поступило от соседей пенсионера. Они видели выбежавшего на лестничную клетку мужчину и помогали гасить горевшую на нем одежду.
На место событий оперативно прибыли спасатели. К ликвидации последствий взрыва были привлечены 4 единицы спецтехники и 14 сотрудников. Кроме того, приехали представители городского руководства и аварийной службы горгаза, которые сразу предположили, что авария произошла из-за взрыва бытового газа. Позже эта версия подтвердилась.
Как рассказал мэр Славянска Вадим Лях, в произошедшем виноват сам пострадавший. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он готовил себе еду и в какой-то момент уснул. Судя по всему, выплеснувшийся из кастрюли суп затушил огонь, но газ продолжал поступать в квартиру. Проснувшись, хозяин жилья решил продолжить приготовление пищи и снова зажег огонь. Однако концентрация газа в помещении на тот момент уже превышала допустимые правилами безопасности нормы, вследствие чего произошел взрыв.
Славянским отделом полиции данный факт был внесен в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
71-летний славянец был доставлен в ожоговое отделение Краматорской горбольницы. По словам медиков, опасности для жизни пострадавшего в настоящее время нет. Выбитые взрывом окна соседних квартир работники коммунальных служб застеклили в тот же день.
21 февраля 2019
• Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков
• Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг
• Лизинг как школа жизни для городской власти
• Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться
• Ленина предлагают распилить на скульптуры
• В Славянске стало почти на 300 безработных больше
• Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»
• Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году
• Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
• Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло
• Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде
• Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными
• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
• ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу
19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
• Монетизация субсидий: план действий без программного обеспечения
• Когда старогородское кладбище станет мемориальным парком
— 21 февраля 2019 —
На блокпосту в районе села Малиновка под Славянском 18 февраля был задержан митрополит горловский и славянский Митрофан (в миру Андрей Никитин).
— 21 февраля 2019 —
Славянская городская прокуратура закончила сбор материалов о взрыве газового баллона, в результате которого пострадала пассажирка рейсового микроавтобуса. События происходили еще в 2015 году.
— 21 февраля 2019 —
В январе нынешнего года общественность Славянска всколыхнула история о жительнице города, которая брала «под реализацию» щенков и котят, обещая пристроить их в хорошие руки. Как оказалось, хорошие руки женщина не искала. Малыши содержались в сарае ее собственного дома, причем без еды и воды.
— 21 февраля 2019 —
Информация о ДТП поступила в правоохранительные органы вечером 19 февраля. Авария произошла на неосвещенном участке автодороги по улице Криворожской.
Приветствую, гость! Вход
21 февраля 2019
• Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков
• Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг
• Лизинг как школа жизни для городской власти
• Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться
• Ленина предлагают распилить на скульптуры
• В Славянске стало почти на 300 безработных больше
• Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»
• Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году
• Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
• Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло
• Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде
• Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными
• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
• ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу
19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
• Монетизация субсидий: план действий без программного обеспечения
• Когда старогородское кладбище станет мемориальным парком
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло»
В многоквартирном доме Славянска произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось 16 февраля в 13:10 на пятом этаже многоэтажки на ул. Светлодарской, 11. Хозяин квартиры отделался ожогами, угрозы для его жизни нет.