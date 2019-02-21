Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло

В многоквартирном доме Славянска произошел взрыв. Чрезвычайное происшествие случилось 16 февраля в 13:10 на пятом этаже многоэтажки на ул. Светлодарской, 11. Хозяин квартиры отделался ожогами, угрозы для его жизни нет.

Сообщение о взрыве поступило от соседей пенсионера. Они видели выбежавшего на лестничную клетку мужчину и помогали гасить горевшую на нем одежду.

На место событий оперативно прибыли спасатели. К ликвидации последствий взрыва были привлечены 4 единицы спецтехники и 14 сотрудников. Кроме того, приехали представители городского руководства и аварийной службы горгаза, которые сразу предположили, что авария произошла из-за взрыва бытового газа. Позже эта версия подтвердилась.

Как рассказал мэр Славянска Вадим Лях, в произошедшем виноват сам пострадавший. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он готовил себе еду и в какой-то момент уснул. Судя по всему, выплеснувшийся из кастрюли суп затушил огонь, но газ продолжал поступать в квартиру. Проснувшись, хозяин жилья решил продолжить приготовление пищи и снова зажег огонь. Однако концентрация газа в помещении на тот момент уже превышала допустимые правилами безопасности нормы, вследствие чего произошел взрыв.

Славянским отделом полиции данный факт был внесен в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

71-летний славянец был доставлен в ожоговое отделение Краматорской горбольницы. По словам медиков, опасности для жизни пострадавшего в настоящее время нет. Выбитые взрывом окна соседних квартир работники коммунальных служб застеклили в тот же день.