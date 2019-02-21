Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел

На блокпосту в районе села Малиновка под Славянском 18 февраля был задержан митрополит горловский и славянский Митрофан (в миру Андрей Никитин).

По информации, опубликованной на сайте Горловской епархии, на блокпосту произошла обычная проверка документов, после которой митрополиту объявили о задержании для установления личности. Однако в пресс-службе Славянского отдела полиции объяснили, что Митрофан был не задержан, остановлен для проверки, поскольку фигурирует в базах данных Министерства внутренних дел Украины, как лицо, поддерживающее связь с незаконными вооруженными формированиями.

Священнослужителя доставили в Славянский отдел полиции. Там в присутствии адвоката его опросили и отпустили.

Как рассказал митрополит Митрофан, в тот день утром он совершал богослужение в селе Ставки Лиманского района. После службы направлялся в горловское епархиальное управление. Тогда и произошел инцидент. По его словам, в горотделе ему «никто не грубил, не хамил». Полицейские интересовались, где он живет, чем занимается и зачем «ездит туда-сюда».

Пока митрополит находился в горотделе, под его стенами собрались священнослужители московского патриархата и верующие. Они исполняли церковные песнопения. Когда Митрофан вышел, ему запели «Многая лета».

Напомним, что на днях СБУ обнародовала список храмов в шести областях Украины, на которые ФСБ России планировала нападения. Среди них значится и Святогорская Свято-Успенская лавра.