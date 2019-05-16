Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост

Несколько дней назад в социальных сетях появились публикации местных жителей, которые жаловались на воровство металлических перил на пешеходном мосту через реку Казенный Торец. В настоящее время злоумышленник идентифицирован и задержан.

Как говорится в сообщении пресс-службы Славянского отдела полиции, заявление о пропаже нескольких секций ограждающей конструкции моста на улице Светлодарской поступило в правоохранительные органы от представителя коммунального предприятия. Поведя ряд мероприятий, полицейские установили, что воровством металла промышляет ранее не судимый 21-летний житель мкр-на Черевковка. В ходе следствия выяснилось, что 8 мая парень с целью дальнейшей реализации демонтировал около 14 метров перил, создав тем самым опасность для пешеходов.

Действия злоумышленника квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража). Наказание за такое правонарушение – до 3 лет лишения свободы.