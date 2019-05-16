|16 мая 2019
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Несколько дней назад в социальных сетях появились публикации местных жителей, которые жаловались на воровство металлических перил на пешеходном мосту через реку Казенный Торец. В настоящее время злоумышленник идентифицирован и задержан.
Как говорится в сообщении пресс-службы Славянского отдела полиции, заявление о пропаже нескольких секций ограждающей конструкции моста на улице Светлодарской поступило в правоохранительные органы от представителя коммунального предприятия. Поведя ряд мероприятий, полицейские установили, что воровством металла промышляет ранее не судимый 21-летний житель мкр-на Черевковка. В ходе следствия выяснилось, что 8 мая парень с целью дальнейшей реализации демонтировал около 14 метров перил, создав тем самым опасность для пешеходов.
Действия злоумышленника квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража). Наказание за такое правонарушение – до 3 лет лишения свободы.
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• Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост
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• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
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• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
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Комментарии к статье «Задержан «охотник за металлом», разбиравший пешеходный мост»
Несколько дней назад в социальных сетях появились публикации местных жителей, которые жаловались на воровство металлических перил на пешеходном мосту через реку Казенный Торец. В настоящее время злоумышленник идентифицирован и задержан.