На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

|16 мая 2019
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К уголовной ответственности за незаконное изготовление и продажу наркотического средства привлечена 44-летняя жительница Славянска. Доказательную базу против нее правоохранители собирали несколько месяцев.
Оперативная разработка незаконной деятельности славянки началась после того, как в горотдел поступила информация о сбыте в мкр-не Артема наркотических средств. Проверка установила, что жительница микрорайона производила у себя дома первитин и продавала его всем желающим. Схема реализации была незамысловатой – клиентов женщина встречала у подъезда, где и обменивала 1 мл первитина на 250 гривен.
Как сообщает пресс-служба славянского отдела полиции, сбор доказательств продолжался несколько месяцев, и после очередной оперативной закупки злоумышленницу задержали. В ее квартире провели санкционированный судом обыск. В результате были обнаружены и изъяты шприцы с первитином, прекурсоры, устройства для изготовления наркотика и вырученные от незаконных продаж деньги. Найденные улики переданы на экспертизу, их хозяйку на время следствия поместили изолятор.
Досудебное расследование проводится по ст. 307 УК Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств), что грозит задержанной лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
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• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
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• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
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Комментарии к статье «На Артема «накрыли» пункт продажи первитина»
К уголовной ответственности за незаконное изготовление и продажу наркотического средства привлечена 44-летняя жительница Славянска. Доказательную базу против нее правоохранители собирали несколько месяцев.