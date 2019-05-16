На Артема «накрыли» пункт продажи первитина

К уголовной ответственности за незаконное изготовление и продажу наркотического средства привлечена 44-летняя жительница Славянска. Доказательную базу против нее правоохранители собирали несколько месяцев.

Оперативная разработка незаконной деятельности славянки началась после того, как в горотдел поступила информация о сбыте в мкр-не Артема наркотических средств. Проверка установила, что жительница микрорайона производила у себя дома первитин и продавала его всем желающим. Схема реализации была незамысловатой – клиентов женщина встречала у подъезда, где и обменивала 1 мл первитина на 250 гривен.

Как сообщает пресс-служба славянского отдела полиции, сбор доказательств продолжался несколько месяцев, и после очередной оперативной закупки злоумышленницу задержали. В ее квартире провели санкционированный судом обыск. В результате были обнаружены и изъяты шприцы с первитином, прекурсоры, устройства для изготовления наркотика и вырученные от незаконных продаж деньги. Найденные улики переданы на экспертизу, их хозяйку на время следствия поместили изолятор.

Досудебное расследование проводится по ст. 307 УК Украины (незаконное производство или сбыт наркотических средств), что грозит задержанной лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.