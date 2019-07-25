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Фотофакт

Славянск - это Украина

Минус один наркопритон

Павел Коротенко
25 июля 2019 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Полицейские ликвидировали в Славянске очередной наркопритон. Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, для производства первитина 32-летний житель города приспособил спальную комнату своей квартиры.

В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили посуду и кустарное оборудование, которое хозяин использовал для незаконного изготовления первитина, а также новые и использованные шприцы для употребления зелья. Помимо «первитиновой линии», здесь же были обнаружены запасы марихуаны. Кроме владельца жилья, в квартире, на момент прибытия полиции, находились еще три мужчины возрастом от 31 до 38 лет. Их внешний вид свидетельствовал о принятой накануне дозе. 

Действия подпольного производителя наркотиков квалифицированы по ч. 1 ст. 317 УК Украины (организация или содержание мест для незаконного употребления, изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения для этих целей). Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

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Комментарии к статье «Минус один наркопритон»

Полицейские ликвидировали в Славянске очередной наркопритон. Как сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции, для производства первитина 32-летний житель города приспособил спальную комнату своей квартиры.

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