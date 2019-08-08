Задержан разбойник, срывавший с женщин ювелирные украшения

В городской отдел полиции с разницей в одну неделю обратились две местные жительницы. Женщины рассказали, что подверглись нападению злоумышленника и описали его внешность.

Сравнив описания 43-х и 80-летней жертв ограбления, полицейские пришли к выводу, что оба эпизода совершил один и тот же человек. Проверив списки лиц, которые состоят на учете в полиции, а также места возможного сбыта украшений, правоохранители вышли на конкретного подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Славянска.

Как говорится в сообщении пресс-службы Славянского ОП, в настоящее время задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Два последних эпизода на этапе досудебного следствия квалифицируются по ч. 1 ст. 186 (грабеж), что грозит правонарушителю заключением на срок до 4 лет.