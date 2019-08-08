За выходные - два ДТП

За прошлый уикенд под Славянском произошло 2 ДТП, есть пострадавшие. По сообщению пресс-службы Славянского отдела полиции, в одном случае автомобиль «УАЗ» столкнулся с «ВАЗом», во втором водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в дерево.

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улицы Современной и автомагистрали «Киев-Харьков-Должанское». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что виновником ДТП стал 33-летний водитель «УАЗа». Он допустил столкновение с машиной, которая двигалась по главной дороге. В результате столкновения водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Славянск – Маяки», где 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не справился с управлением и врезался в дерево. Сам мужчина при этом также получил травмы. Как и в первом случае, пострадавшего пришлось госпитализировать.

Информация об обоих эпизодах внесена в единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).