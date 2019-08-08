За выходные - два ДТП

|8 августа 2019
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За прошлый уикенд под Славянском произошло 2 ДТП, есть пострадавшие. По сообщению пресс-службы Славянского отдела полиции, в одном случае автомобиль «УАЗ» столкнулся с «ВАЗом», во втором водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в дерево.
Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улицы Современной и автомагистрали «Киев-Харьков-Должанское». Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что виновником ДТП стал 33-летний водитель «УАЗа». Он допустил столкновение с машиной, которая двигалась по главной дороге. В результате столкновения водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения.
Второе дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Славянск – Маяки», где 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не справился с управлением и врезался в дерево. Сам мужчина при этом также получил травмы. Как и в первом случае, пострадавшего пришлось госпитализировать.
Информация об обоих эпизодах внесена в единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
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• Когда откроется амбулатория на Артема
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• Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель
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• Уборочная кампания в Славянском районе подходит к финишу
• Что такое лоукост и как им пользоваться
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• Незаконную плантацию конопли злоумышленник «обезопасил» капканами
• Чиновницу областного главка Госгеокадастра задержали за взятку
• Наталью Королевскую в Славянске обсыпали мукой
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Комментарии к статье «За выходные - два ДТП»
За прошлый уикенд под Славянском произошло 2 ДТП, есть пострадавшие. По сообщению пресс-службы Славянского отдела полиции, в одном случае автомобиль «УАЗ» столкнулся с «ВАЗом», во втором водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в дерево.