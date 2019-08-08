«Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда

Напомним, что 23 февраля двое участников банды рассказали валютчику, что хотят обменять на доллары 2 млн грн. Они настояли, чтобы передача денег проходила без случайных свидетелей. Для этого отвели его в безлюдное место, а там начали угрожать убийством и вырвали из рук сумку с банкнотами. В этот момент оба подозреваемых были задержаны сотрудниками прокуратуры и полиции.

Еще двух сообщников задержали при попытке скрыться с места преступления. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили и изъяли средства мобильной связи, автотранспорт, оружие, маски, платиковые стяжки и перчатки.

На сегодняшний день досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Четыре жителя Славянска возрастом 42, 45, 47 и 52-х лет обвиняются по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на отдельных лиц, а также участие в банде или нападении) и ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение, направленное на завладение денежными средствами в особо крупных размерах, совершенное группой лиц) УК Украины. Самый старший из «криминального квартета» обвиняется еще и в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Это ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Криминальному квартету грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Приговор суда банда будет ожидать, находясь под стражей.