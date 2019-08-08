«Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда

|8 августа 2019
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Члены вооруженной группировки, зимой нынешнего года напавшие на славянского «менялы», предстанут перед судом. Такую информацию обнародовала пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, что 23 февраля двое участников банды рассказали валютчику, что хотят обменять на доллары 2 млн грн. Они настояли, чтобы передача денег проходила без случайных свидетелей. Для этого отвели его в безлюдное место, а там начали угрожать убийством и вырвали из рук сумку с банкнотами. В этот момент оба подозреваемых были задержаны сотрудниками прокуратуры и полиции.
Еще двух сообщников задержали при попытке скрыться с места преступления. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили и изъяли средства мобильной связи, автотранспорт, оружие, маски, платиковые стяжки и перчатки.
На сегодняшний день досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Четыре жителя Славянска возрастом 42, 45, 47 и 52-х лет обвиняются по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на отдельных лиц, а также участие в банде или нападении) и ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение, направленное на завладение денежными средствами в особо крупных размерах, совершенное группой лиц) УК Украины. Самый старший из «криминального квартета» обвиняется еще и в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Это ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Криминальному квартету грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Приговор суда банда будет ожидать, находясь под стражей.
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7 августа 2019
• Седьмой английский трофей и «горчичник» Хосепа Гвардиолы
• Минимальный перевес «Брюгге» и киевский шанс для «Динамо»
• Славянские дзюдоисты покорили Луцк
• Злата Дячук завоевала две медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Георгий Пишняк и Иван Ашла стали победителями Европейских игр мастеров
5 августа 2019
• Ставки в букмекерской конторе «Горилла»
1 августа 2019
• Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках
• Увиденное в 1-м хирургическом отделении шокировало депутатов
• Когда откроется амбулатория на Артема
• Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов
• Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят
• Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель
• В Славянске появятся филиалы школы искусств
• Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть
• Уборочная кампания в Славянском районе подходит к финишу
• Что такое лоукост и как им пользоваться
• Какую заграницу выбирают жители Славянска
• Вадим Лях собирается купить пистолет и пройти тест на наркотики
• Незаконную плантацию конопли злоумышленник «обезопасил» капканами
• Чиновницу областного главка Госгеокадастра задержали за взятку
• Наталью Королевскую в Славянске обсыпали мукой
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Комментарии к статье ««Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда»
Члены вооруженной группировки, зимой нынешнего года напавшие на славянского «менялы», предстанут перед судом. Такую информацию обнародовала пресс-служба областной прокуратуры.