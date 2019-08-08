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Фотофакт

Что привез Гуртобус?

«Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда

Светлана Вьюниченко
8 августа 2019 Просмотров: 12 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Задержали злоумышленников в феврале, но до суда дело дошло к концу лета.

Члены вооруженной группировки, зимой нынешнего года напавшие на славянского «менялы», предстанут перед судом. Такую информацию обнародовала пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что 23 февраля двое участников банды рассказали валютчику, что хотят обменять на доллары 2 млн грн. Они настояли, чтобы передача денег проходила без случайных свидетелей. Для этого отвели его в безлюдное место, а там начали угрожать убийством и вырвали из рук сумку с банкнотами. В этот момент оба подозреваемых были задержаны сотрудниками прокуратуры и полиции.

Еще двух сообщников задержали при попытке скрыться с места преступления. В ходе обысков у злоумышленников обнаружили и изъяли средства мобильной связи, автотранспорт, оружие, маски, платиковые стяжки и перчатки.

На сегодняшний день досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд. Четыре жителя Славянска возрастом 42, 45, 47 и 52-х лет обвиняются по ст. 257 (организация вооруженной банды с целью нападения на отдельных лиц, а также участие в банде или нападении) и ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение, направленное на завладение денежными средствами в особо крупных размерах, совершенное группой лиц) УК Украины. Самый старший из «криминального квартета» обвиняется еще и в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Это ч. 1 ст. 263 УК Украины. 

Криминальному квартету грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Приговор суда банда будет ожидать, находясь под стражей.

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Комментарии к статье ««Криминальный квартет», охотившийся за валютчиками ждет суда»

Члены вооруженной группировки, зимой нынешнего года напавшие на славянского «менялы», предстанут перед судом. Такую информацию обнародовала пресс-служба областной прокуратуры.

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