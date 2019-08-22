Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, депутата Славянского горсовета подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Славянской городской покуратурой было установлено, что в декабре 2017 года подозреваемый, будучи руководителем частного предприятия, заключил с отделом образования Лиманского горсовета договор на реконструкцию системы отопления одного из учебных заведений села Дробышево. Осознавая невозможность выполнения работ согласно проектно-сметной документации и заведомо понимая, что работы выполнены не в полном объеме, директор подписал акты выполненных работ, содержавшие неправдивые сведения об объемах фактически выполненных работ и стоимости оборудования, купленного по завышенным ценам. Этот документ был передан заказчику для подписи и «закрытия» полученного аванса.

Такие действия, утверждает следствие, привели к тому, что учебное учреждение осталось без новой котельной, а бюджету Лиманского горсовета причинен материальный ущерб в размере 264 тыс. грн.

Журналистам Славянска удалось выяснить, что речь идет о председателе постоянной депутатской комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции Сергее Савченко. Сам депутат это признает и объясняет, что заминка с поставкой оборудования возникла тогда из-за неблагоприятных погодных условий. Актуализацию начатого в 2017 году уголовного производства Савченко связывает с тем, что недавно он публично выступил с критикой по поводу критического состояния городских больниц.