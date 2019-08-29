В Славянске судья свел счеты с жизнью

Повешенное тело 41-летнего мужчины было обнаружено25 августа во дворе его собственного дома, в мкр-не Артема. Правоохранительным органам о случившемся сообщил сосед погибшего.

Позже стало известно, что умерший неестественной смертью горожанин – это судья Славянского горрайонного суда Роман Кузнецов. Он работал в данному учреждении с 2004 года. Что побудило его принять такое жуткое решение, коллеги погибшего сказать не смогли.

В городском отделе полиции трагический инцидент предварительно квалифицировали по ст. 115 УК Украины с пометкой «самоубийство». Учитывая должность умершего, некоторые жители города ожидаемо усомнились в такой квалификации и предположили, что смерть была насильственной. Расставить все точки над «і» в этой истории должно следствие, которое проводится в настоящее время.