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Фотофакт

Визитные карточки Славянска

Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли

Павел Коротенко
5 сентября 2019 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Еще одного любителя марихуаны задержали на днях сотрудники Славянского отдела полиции. Кроме незаконно выращиваемых растений, правоохранители обнаружили у нарушителя готовый «продукт».

Обработанный и приготовленный к употреблению канабис 47-летний житель Славянска хранил в нежилом помещении своего домовладения. А на прилегающей к дому территории полицейские обнаружили более 100 кустов конопли высотой от 0,5 до 2 м. При осмотре дома сотрудники полиции также выявили устройства для курения и свертки с высушенной марихуаной.

Уголовное производство в отношении незадачливого «плантатора» возбуждено по ч. 1 ст. 310 УК Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли), что грозит подозреваемому наказанием в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Добавим, что ответственность по данной статье наступает независимо от места и цели незаконного посева.

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Комментарии к статье «Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли»

Еще одного любителя марихуаны задержали на днях сотрудники Славянского отдела полиции. Кроме незаконно выращиваемых растений, правоохранители обнаружили у нарушителя готовый «продукт».

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