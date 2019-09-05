|5 сентября 2019
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Еще одного любителя марихуаны задержали на днях сотрудники Славянского отдела полиции. Кроме незаконно выращиваемых растений, правоохранители обнаружили у нарушителя готовый «продукт».
Обработанный и приготовленный к употреблению канабис 47-летний житель Славянска хранил в нежилом помещении своего домовладения. А на прилегающей к дому территории полицейские обнаружили более 100 кустов конопли высотой от 0,5 до 2 м. При осмотре дома сотрудники полиции также выявили устройства для курения и свертки с высушенной марихуаной.
Уголовное производство в отношении незадачливого «плантатора» возбуждено по ч. 1 ст. 310 УК Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли), что грозит подозреваемому наказанием в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Добавим, что ответственность по данной статье наступает независимо от места и цели незаконного посева.
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• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
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• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
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Комментарии к статье «Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли»
Еще одного любителя марихуаны задержали на днях сотрудники Славянского отдела полиции. Кроме незаконно выращиваемых растений, правоохранители обнаружили у нарушителя готовый «продукт».