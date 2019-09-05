Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду

Год назад, в начале сентября газета «ТВ плюс» писала об истории, всколыхнувшей многих славянцев. Тогда в районе бывшего завода «Славтяжмаш» разобрали памятник солдатам Второй мировой войны.

Как выяснилось, инициатором процесса стал местный предприниматель, который в свое время получил объект по решению суда в качестве имущественной компенсации за долги предприятия. Поэтому вмешаться в ситуацию местные власти не смогли.

При этом городской голова Вадим Лях тогда уточнил, что разобранный памятник был установлен не в честь солдат, погибших в войне 1941-45 годов, а посвящен октябрьскому перевороту 1917 года.

В нынешнем сентябре история получила продолжение. В редакцию обратился председатель городской общественной организации «Дети войны» Анатолий Бовздаренко. По его словам, разобранный год назад монумент не имеет ничего общего со стелой в честь событий 1917 года.

- Я обращался в полицию с просьбой разобраться, кто и с какой целью разрушил памятник именно воинам Второй мировой войны. Но мне ответили, что это была стела «революционерам 1917 года в виде штыка к винтовке». Это не соответствует действительности, - утверждает депутат 10 созывов горсовета Бовздаренко.

Памятник, которого не стало, дорог Анатолию Григорьевичу не только, как неравнодушному жителю Славянска. По его словам, на монументе была табличка с именами работников завода, погибших на фронтах Второй мировой. Среди них - Григорий Бовздаренко, отец славянского экс-депутата. Летом нынешнего года Анатолий Григорьевич с делегацией местных жителей ездил в Мироновку Киевской области, где среди других воинов 227 славянской стрелковой дивизии похоронен его отец.

- Понимаете, там их память увековечивают, а у нас - рушат, - со слезами на глазах говорит пенсионер.

Сейчас Анатолий Бовздаренко планирует обращаться с иском в суд. Он уверен, что срок исковой давности не прошел. Ведь речь идет совсем о другом памятнике.