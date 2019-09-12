Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба

Сотрудники Славянского отдела полиции раскрыли грабеж, совершенный в августе в микрорайоне Машмет. Соучастником грабителя оказался его знакомый, который взялся реализовать отобранное имущество.

Чреватая услуга

31-летний грабитель действовал очень нахально. Среди бела дня он выхватил горный велосипед у 26-летней местной жительницы, сел на него и уехал. В результате оперативно-следственных мероприятий злоумышленника задержали, однако вернуть пострадавшей отнятое имущество сразу не получилось. Оказалось, что велосипед задержанный передал 27-летнему знакомому, которому рассказал о своем «подвиге». Взявшись реализовать транспортное средство, добровольный помощник отвез велосипед на рынок, где и продал его за 1000 грн. За свою услугу он получил от подельника четверть вырученной суммы.

Как сообщает пресс-служба отдела полиции, его действия квалифицируются по признакам ст. 198 УК Украины (приобретение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем). И теперь от системы правосудия парню грозит 3 года тюремного срока. Уголовное производство открыто и в отношении мужчины, отнявшего велосипед.

Бес попутал

Совершенно по другому сценарию проходила зафиксированная на днях кража велосипеда в Святогорске. Как сообщает пресс-служба Славянского ОП, к правоохранителям обратился местный житель. Он сообщил, что «только на минуточку» оставил велосипед возле магазина, а выйдя, транспорт уже не обнаружил.

Установить внешность похитителя прибывшему по вызову наряду полиции помогли записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие момент правонарушения. Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого, который ехал домой на украденном велосипеде. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Лиманского района.

Сотрудникам полиции он рассказал, что в Святогорск приехал с целью трудоустройства. Когда его надежды не оправдались, решил «с горя» выпить. Потом ему на глаза попался оставленный без присмотра велосипед. Свою мотивацию похищения транспортного средства мужчина пояснил просто – бес попутал.

По факту совершенной кражи проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 185 УК Украины, что карается лишением свободы на срок до 3 лет.