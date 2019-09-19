В славянском общежитии люди с мая живут без электричества

Жильцы общежития, расположенного на ул. Батюка, 8А, четыре месяца существуют без электричества. С этой проблемой люди пришли на пресс-конференцию городского головы Вадима Ляха, 17 сентября.

Как выяснилось, в мае нынешнего года по просьбе людей здание передали для обслуживания управляющей компании «Жэк №4». Жильцы надеялись, что это позволит уйти от произвола собственника, владеющего большей частью помещений.

Напомним, что ранее общежитие принадлежало предприятию «Специзоляторстрой». После его ликвидации здание продали частным лицам. На сегодняшний день число собственников отдельных частей здания насчитывает 13 человек. Причем один из них владеет более чем половиной помещений. Именно на него жалуются жильцы, не успевшие приватизировать свою жилплощадь. По их словам, собственник всячески пытается «выжить» их из занимаемых комнат, для чего отключает электроэнергию. Также жильцы указывают, что тариф за обслуживание жилья у них по-прежнему составляет 10 грн за кв. м, тогда как, в среднем по городу он равен 4 грн.

Несмотря на то, что теперь зданием занимается управляющая компания, ситуация не изменилась. Люди винят в этом местную власть.

«Мы скоро поселимся у вас в кабинете, потому что дома без света находиться возможности все равно нет», - говорят доведенные до отчаяния славянцы градоначальнику.

Мэр, в свою очередь, пытался объяснить, что сейчас в двухподъездную пятиэтажку делают второй ввод для подачи электричества. Это занимает определенное время. Что касается остальных претензий, городской голова предложил задавать вопросы руководителю ОО «Верховенство права Украины» Андрею Федорченко, которому местная власть в июне дала карт-бланш для решения судебных тяжб в этом вопросе.

Не удовлетворившись полученными ответами, на следующий день жильцы дома 8А на ул. Батюка пришли на заседание сессии горсовета. В итоге, местная власть пообещала провести специальное заседание по этому вопросу. Будет ли найдено приемлемое решение, остается неясным. По словам мэра, у владельца большей части здания имеется решение Верховного суда Украины, оставляющее его «владения» в силе. Что можно сделать в этой ситуации, если вторая сторона не хочет идти навстречу, местные власть предержащие не видят. Вопрос о том, как в 1990-х годах могли продать в частные руки пятиэтажку с жителями, на сегодняшний день является риторическим.