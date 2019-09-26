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Фотофакт

Результаты борьбы

В сквере «Мечта» снова побывали вандалы

Павел Коротенко
26 сентября 2019 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В редакцию «ТВ плюс» обратилась председатель БФ «Славянская мечта» Евгения Алифмова. Она сообщила о совершенном на территории сквера акте вандализма.

При очередном посещении восстанавливаемой общественностью зоны отдыха Евгения Алфимова заметила, что на одной из аллей сквера повреждена лавочка. Причем внешний вид объекта четко свидетельствовал, что повреждения носят механический характер и, скорее всего, совершены сознательно. 

Напомним, что за последние 4 года вандалы «орудовали» в сквере «Мечта» неоднократно. В результате были разрушены несколько созданных активистами арт-объектов. 

Найти и наказать вредителей не удавалось ни разу. Исключением можно назвать случай, когда удалось сфотографировать женщину, выкапывавшую на клумбах декоративные растения. Но и тогда до наказания дело не дошло. Невзирая на это, инициативная группа по возрождению сквера намерена и далее продолжать начатую работу. Хотя такие факты, конечно, хорошего настроения не добавляют.

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Комментарии к статье «В сквере «Мечта» снова побывали вандалы»

В редакцию «ТВ плюс» обратилась председатель БФ «Славянская мечта» Евгения Алифмова. Она сообщила о совершенном на территории сквера акте вандализма.

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