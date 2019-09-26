Задержаны аферисты, выманивавшие деньги у стариков

С целью конспирации мошенники проворачивали аферы не по мету постоянного проживания, а в соседних областях и не разу не совершали преступлений в одном и том же населенном пункте. На Донетчине от их действий пострадали жители Покровского и Славянского районов.

В сформированную по этническому признаку преступную группу входили три человека – две женщины и мужчина, выполнявший за вознаграждение функции водителя. Выбирая жертв среди людей преклонного возраста (80-95 лет), действовали они по накатанной схеме. Одна из женщин представлялась соцработником и сообщала, что в стране вводятся новые денежные знаки, на которые и предлагала пенсионерам обменять купюры старого образца. Согласившимся на обмен злоумышленница передавала закрытый конверт, в котором, как позже выяснялось, была только нарезанная бумага. Ассистировала лже-чиновнице ее подельница. Ее ролью было отвлечение внимания потенциальной жертвы. В результате таких «операций» аферистам удавалось выманивать у пенсионеров по 10 и более тысяч гривен.

Если жертва отказывалась от предложения, в действие приводился «план Б». Злоумышленницы доставали холодное оружие и отбирали деньги под угрозой физической расправы. Так, к примеру, случилось в Покровске, где 79-летняя жительница города засомневалась в целесообразности обмена. По ее словам, получив отказ гостья достала нож и силой вломилась в жилище, отобрав у пенсионерки всю найденную наличность.

Розыск преступников осложнялся тем, что четко описать их внешность потерпевшие не могли. Тем не менее, в результате комплекса оперативных мероприятий, правоохранители проследили преступную группу до Кировоградской области, где те и проживали. В настоящее время злоумышленники задержаны и проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Донецкой области и других регионов Украины.

Что касается установленных 5 эпизодов, то по ним открыто уголовное производство по двум статьям УК Украины – ч. 3 ст. 187 (разбойное нападение) и ст. 190 (мошенничество). Досудебное следствие продолжается.