В Лимане BMW наехал на маленького ребенка

В Лимане 19 октября в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Как выяснилось, на ул. Слобожанской девочка 2013 г. р., перебегала дорогу перед движущимся транспортом. В результате 37-летний водитель BMW совершил наезд на ребенка. Для девочки происшествие обернулось переломом ноги и другими повреждениями.

Для водителя дело пока закончилось открытым уголовным производством по ч. 1 ст. 286 УК Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».