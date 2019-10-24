Пожарные спасли пенсионера из огня

Пожар в многоэтажном доме на ул. Батюка произошел 20 октября около 16:15. Получив сообщение на линию «101», пожарные 6-го пожарно-спасательного отряда тут же выехали на место происшествия.

Как выяснилось огонь вспыхнул в 2-комнатной квартире на 1 этаже пятиэтажки. Обследуя помещение, спасатели обнаружили 77-летнего мужчину. Хозяина квартиры вывели на свежий воздух и передали врачам «скорой помощи». С предварительным диагнозом «отравление угарным газом средней степени» пенсионера доставили в городскую клиническую больницу.

С момента получения звонка до ликвидации пожара прошло 20 минут. В тушении огня принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины возгорания сейчас выясняются.