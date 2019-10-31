На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске

Вечером 24 октября водитель Daewoo Lanos совершил наезд на человека в инвалидной коляске. Авария произошла около 21:00 на ул. Батюка, недалеко от автобусной остановки.

По предварительной информации, мужчина на инвалидной коляске переезжал дорогу в неположенном месте. 46-летний потерпевший был доставлен в больницу с переломом и многочисленными ушибами.

На данный момент Славянский отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством.