|31 октября 2019
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В Славянске, 23 октября, около 18:00 произошло необычное ДТП. Однако его нестандартность стоила жизни человеку.
По информации правоохранителей, 38-летний водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, погибшему на вид - около 30-40 лет. Его личность, а также то, как он оказался на дороге, сейчас выясняет следствие.
По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего». Расследование продолжается.
31 октября 2019
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31 октября 2019
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• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
• Многоэтажки Химика по-прежнему без воды
• В Славянске может появиться мобильное приложение с информацией ЖКХ
• Дойдем до президента: инициативная группа святогорцев настаивает на сохранении заповедной территории
• На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»
• Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска
• Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
• Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге
• На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске
• Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным
• Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера
• Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове
• Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»
• Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер
24 октября 2019
• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Топ свадебных развлечения для гостей
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
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В Славянске, 23 октября, около 18:00 произошло необычное ДТП. Однако его нестандартность стоила жизни человеку.