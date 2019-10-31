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Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге
31 октября 2019 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске, 23 октября, около 18:00 произошло необычное ДТП. Однако его нестандартность стоила жизни человеку.

По информации правоохранителей, 38-летний водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге. От полученных травм потерпевший скончался на месте. 

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, погибшему на вид - около 30-40 лет. Его личность, а также то, как он оказался на дороге, сейчас выясняет следствие. 

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - «Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего». Расследование продолжается.

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Комментарии к статье «Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге»

В Славянске, 23 октября, около 18:00 произошло необычное ДТП. Однако его нестандартность стоила жизни человеку.

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