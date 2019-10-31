Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска Нели Штепе 3600 евро. Такое решение было принято в Страсбурге 24 октября.

Жалобу в ЕСПЧ Неля Штепа подала в 2017 году. Она жаловалась на нарушение п. 3 ст. 5 и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека. Суд удовлетворил жалобу в части необоснованно длительного содержания в СИЗО и затянутого судебного рассмотрения.

Суд также определил, что государство Украина должно выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1 тыс. евро в качестве возмещения судебных издержек. Выплатить эти суммы следует в течение 3 месяцев.

Адвокат экс-мэра Александр Шадрин говорит о том, что у его клиентки есть и другие жалобы. Подадут ли иски в ЕСПЧ по ним - будет зависеть от решения украинского суда.

Напомним, что Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. В октябре 2014-го ей огласили окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины, приведшее к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.

Сейчас дело Штепы будет слушаться в пятый раз. Судебные заседания по нему в Орджоникидзевском райсуде Харькова возобновились после 16-месячного перерыва. Следующее слушание назначено на 15 ноября.