Полиция разыскивает свидетелей убийства

Утром, 26 октября, в Лимане, возле дома №306 в пер. Петропавловском, соседи обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти. Как выяснили правоохранители, 49-летнюю хозяйку дома убили накануне вечером.

Расследованием обстоятельств трагедии занимаются сотрудники Лиманского отдела полиции. Они просят граждан, владеющих хоть какой-то полезной для следствия информацией обратиться к правоохранителям. Также полицейские просят откликнуться водителей автотранспорта, чьи машины оснащены видеорегистратором, проезжавших 25 и 26 октября мимо места преступления, предоставить следствию видеозапись этого фрагмента поездки.

На данном этапе инцидент квалифицирован по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), что карается наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.