Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция

Как информирует пресс-служба Славянского ОП, уголовное производство в отношении подростка, сообщившего о ложным минировании, передано в суд.

Напомним, что ложный сигнал о минировании ТЦ в центре Славянска поступил вечером, 29 декабря прошлого года. На указанное место выезжали полицейские, спасатели, взрывотехники и другие экстренные службы (на фото). Взрывоопасных предметов при обследовании сооружений и территории не обнаружили. Позже выяснилось, что за действиями силовиков со стороны наблюдал сам «псевдоминер». Его личность правоохранители установили спустя некоторое время.

Им оказался 14-летний житель города. Он объяснил, что таким образом хотел проверить, как полицейские реагируют на подобные сигналы. Результат эксперимента стал для него, вероятно, неожиданностью. Факт расследовался по ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями).

В настоящее время дело передано в суд с ходатайством применить к нарушителю принудительные меры воспитательного характера.