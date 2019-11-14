|14 ноября 2019
|Просмотров: 76
|
Как информирует пресс-служба Славянского ОП, уголовное производство в отношении подростка, сообщившего о ложным минировании, передано в суд.
Напомним, что ложный сигнал о минировании ТЦ в центре Славянска поступил вечером, 29 декабря прошлого года. На указанное место выезжали полицейские, спасатели, взрывотехники и другие экстренные службы (на фото). Взрывоопасных предметов при обследовании сооружений и территории не обнаружили. Позже выяснилось, что за действиями силовиков со стороны наблюдал сам «псевдоминер». Его личность правоохранители установили спустя некоторое время.
Им оказался 14-летний житель города. Он объяснил, что таким образом хотел проверить, как полицейские реагируют на подобные сигналы. Результат эксперимента стал для него, вероятно, неожиданностью. Факт расследовался по ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями).
В настоящее время дело передано в суд с ходатайством применить к нарушителю принудительные меры воспитательного характера.
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
• Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция
• В Славянском горрайонном суде - новый председатель
• Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев
• Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе
13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
• Скандальное «классико» с победным голом Кривцова
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
— 7 ноября 2019 —
По информации пресс-службы городского отдела полиции, незаконный «бизнес» организовал 32-летний житель поселка Андреевка Славянского района. У него дома правоохранители обнаружили 5 боевых гранат, полсотни патронов и дымовые шашки.
— 7 ноября 2019 —
За один вечер полиция Славянска приостановила деятельность 6 подпольных игровых заведений различного «профиля». Они находились в разных частях города.
— 7 ноября 2019 —
Утром, 26 октября, в Лимане, возле дома №306 в пер. Петропавловском, соседи обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти. Как выяснили правоохранители, 49-летнюю хозяйку дома убили накануне вечером.
— 7 ноября 2019 —
На выезде из Славянска 1 ноября, около 17:00, автомобиль насмерть сбил пешехода. ДТП произошло, когда 42-летний мужчина переходил дорогу.
Приветствую, гость! Вход
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
• Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция
• В Славянском горрайонном суде - новый председатель
• Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев
• Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе
13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
• Скандальное «классико» с победным голом Кривцова
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция»
Как информирует пресс-служба Славянского ОП, уголовное производство в отношении подростка, сообщившего о ложным минировании, передано в суд.